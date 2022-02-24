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Под Черниговом сдался в плен российский разведывательный взвод

24 февраля 2022, 19:09

Под Черниговом сдался в плен российский разведывательный взвод

Под Черниговом украинским военным сдался в плен разведывательный взвод россиян. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

«Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады», — написал Залужный.

Он опубликовал фото старшины Буйничева Константина Сергеевича из 74-й мотострелковой бригады из Кемеровской области России.

По словам старшины, обучение они проходили в Ельне, а вчера узнали о наступлении на Украину и думали, что будут возвращаться домой.

«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», — сказал сдавшийся в плен россиянин.

 

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