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Остров Змеиный захватили российские военные. 13 пограничников погибли

24 февраля 2022, 23:11

Остров Змеиный захватили российские военные. 13 пограничников погибли

Остров Змеиный захвачен российскими войсками, сообщает министерство внутренних дел.

«После обстрела Змеиного из корабельного вооружения и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на островах. Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на других с войсками ВСУ, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что противник сегодня неоднократно пытался запугать украинских военных на острове и требовал сдаться, но пограничники и ВСУ держали оборону.

13 украинских пограничников погибли при обороне острова Змеиный, сообщил советник главы МВД Геращенко По его словам российский корабль предлагал гарнизону острова сдаться, «но был послан на х*й».

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