Остров Змеиный захватили российские военные. 13 пограничников погибли

Остров Змеиный захвачен российскими войсками, сообщает министерство внутренних дел.



«После обстрела Змеиного из корабельного вооружения и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на островах. Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на других с войсками ВСУ, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — говорится в сообщении.



В МВД напомнили, что противник сегодня неоднократно пытался запугать украинских военных на острове и требовал сдаться, но пограничники и ВСУ держали оборону.



13 украинских пограничников погибли при обороне острова Змеиный, сообщил советник главы МВД Геращенко По его словам российский корабль предлагал гарнизону острова сдаться, «но был послан на х*й».