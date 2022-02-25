Российские войска обстреляли пограничников в Запорожской области

Российские войска обстреляли украинских пограничников в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В 4.25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 24 февраля Российская Федерация объявила о начале военных действий против Украины и провела ряд ракетных ударов по украинским объектам, что привело к жертвам среди военных и гражданского населения.

Также росссийские войска начали наземное вторжение на территорию Украины по нескольким направлениям.