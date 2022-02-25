«Победа будет за нами!»: В Минобороны сообщают о больших потерях россиян

Министерство обороны Украины сообщило об ориентировочных потерях противника.



По их информации на 03 часа ночи 25 февраля российские войска потеряли в результате боев в Украине 7 самолетов, 6 вертолетов, более 30 танков, 130 боевых бронированных машин. Потери личного состава оценили в 800 человек.



По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, сейчас Россия атакуют Киев ракетами.



«Для русских захватчиков нет ничего святого. Первые дни самые сложные, потому что сейчас враг либо почувствует преимущество, либо будет сломлен физически и морально. Российские военные уже почувствовали мощь Вооруженных сил Украины. Но важно, чтобы сопротивление оказывали все. Записывайтесь в ряды Территориальной обороны. Обращайтесь в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Сейчас упрощены все процедуры. Кроме того, коктейль молотовое или стрелковое оружие — им минус, нам плюс. Важно, чтобы все были крепки духом. Это наша земля. Мы ее не сдадим. Да, нам нужно пройти этот путь испытаний. Делаем все, чтобы противнику было очень сложно. Победа будет за нами!» — цитирует ее пресс-служба министерства.