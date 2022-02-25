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В Ирпене взорвали мост на Киев

25 февраля 2022, 07:41

В Ирпене взорвали мост на Киев

В Ирпене Киевской области сегодня утром был взорван мост через реку в районе села Романовка. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.

Через мост проходила новая трасса на Киев.

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