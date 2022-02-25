Генштаб ВСУ: Войска РФ продолжают наступление на Киев и по другим направлениям

Россия продолжает активное наступление при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Что происходит на разных направлениях:
- На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.
- На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.
- Пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.
- Удержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.
- Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.
- Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.
«Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и, как минимум, два самолета ВКС РФ», — сообщили в Генштабе.