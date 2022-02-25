Генштаб ВСУ: Войска РФ продолжают наступление на Киев и по другим направлениям

Россия продолжает активное наступление при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



Что происходит на разных направлениях:

На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.

Пытаясь сохранить темпы наступления, противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

Удержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

«Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и, как минимум, два самолета ВКС РФ», — сообщили в Генштабе.