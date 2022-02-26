Украина просит Красный Крест помочь вывезти тела мертвых российских солдат в Россию

Украина просит Международный Красный Крест (МККК) помочь вывезти тела мертвых российских солдат в Россию. Об этом сообщает вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Мы просим, ​​чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела мертвых российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная нужда, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в Российскую Федерацию», — сказала она на брифинге в субботу.



Верещук отметила важность того, чтобы в России знали о количестве погибших в Украине солдат.



«Мы обращаемся к россиянам: сделайте так, чтобы тел ваших сыновей и мужей было меньше, в противном случае их будет тысячи», — добавила вице-премьер.