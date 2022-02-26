Пятеро детей погибли, 33 ранены вследствие войны РФ против Украины

С начала войны России против Украины в результате боевых действий погибли пятеро детей, еще 33 ребенка получили ранение. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



«По оперативным данным, с начала боевых действий агрессора от обстрелов врага погибли 5 детей, еще 33 получили ранения», — написала Денисова на своей странице в Фейсбук в субботу.



По ее информации, только за последние сутки из-за обвала автомобилей с разрушенного моста автодороги Киев-Ковель-Ягодин погиб мальчик ориентировочно 8 лет, в результате обстрела российскими войсками детского сада «Солнышко» в Ахтырке от тяжелых ранений умер один ребенок, в Национальную детскую специализированную больницу «Охматдет» в Киеве в крайне тяжелом состоянии из-за огнестрельных ранений в больницу доставлен семилетний мальчик. Ребенок находится в реанимации в критическом состоянии, во время авиаудара по Сартане Донецкой области погиб ребенок.



В Сумской области авиация врага разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны и ценные вещи, начиненные взрывчаткой.



«Действия РФ нарушают право на жизнь детей, гарантированное статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка, и обязательно станут ключевыми доказательствами в ходе расследования Гаагским судом военных преступлений, совершенных государством-агрессором в ходе вторжения в Украину», — заявила омбудсмен.



Она также попросила Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Общество Красного Креста обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям.