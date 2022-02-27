Российские войска прорвались в Харьков, идет бой

Российские вооруженные силы сегодня прорвались в Харьков, завязался бой с украинской армией. Соответсвующие видео опубликованы очевидцами в соцсетях.



Журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что произошел прорыв легкой российской техники в том числе и в центральную часть города. «На метро "Киевская" стоят 4 бронемашины с тактическими знаками оккупантов. Идет бой на Чернышевском», — отметил он.



Советник главы МВД сообщил, что россияне ворвались через Алексеевку.



Уже есть информация о первой подбитой технике российской армии. Бои продолжаются.

Идут бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре Харькова.