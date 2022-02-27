Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты: Зеленский — о переговорах с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Об этом глава государства рассказал на очередном брифинге.



«Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты, самолеты и вертолеты. Я не хочу, чтобы в Украину из Беларуси уходили войска. И он меня заверил в этом», — сказал Зеленский.



По его словам, Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегация встретились на реке Припять — безо всяких условий.



«Я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни один украинец не сомневался, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть маленький, но все же шанс», — подчеркнул Зеленский.



Он также сказал, что Украина будет платить по 100 тысяч гривен в месяц украинским военным, которые держат в руках оружие.



«Не для "спасибо", а для того, чтобы знали, что страна благодарна. Так будет до тех пор, пока не окончится война», — добавил президент.