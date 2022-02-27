По аэропорту в Житомире ударили «Искандеры» с территории Беларуси

С территории Беларуси сегодня были выпущены ракеты из комплекса «Искандер». Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.



Он отметил, что выпущенные с территории Беларуси ориентировочно в 17:00 ракеты попали по международному аэропорту «Житомир».



В этой связи Геращенко предупредил, что как минимум трем областям в ближайшие дни следует готовиться к вторжению не только российских, но и белорусских войск. Он перечислил Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области.