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До 100 тысяч гривен: Кабмин утвердил доплаты всем украинским военным

28 февраля 2022, 20:34

До 100 тысяч гривен: Кабмин утвердил доплаты всем украинским военным

Кабмин принял решение о доплатах для военнослужащих на время действия военного положения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге 28 февраля.

«Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского правительство приняло решение, что на время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно», — сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях непосредственно, или обеспечивают мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, размер дополнительного денежного вознаграждания увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.

Кроме того, семьям погибших военнослужащих будет выплачено одноразовая денежная помощь в размере 15 миллионов гривен.

«Эти решения действуют с 24 февраля этого года, с дня, когда Российская Федерация начала полномасштабную войну против нашего государства», — добавил премьер-министр.

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