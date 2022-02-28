До 100 тысяч гривен: Кабмин утвердил доплаты всем украинским военным

Кабмин принял решение о доплатах для военнослужащих на время действия военного положения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге 28 февраля.



«Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского правительство приняло решение, что на время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно», — сказал Шмыгаль.



Он также сообщил, что военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях непосредственно, или обеспечивают мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, размер дополнительного денежного вознаграждания увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.



Кроме того, семьям погибших военнослужащих будет выплачено одноразовая денежная помощь в размере 15 миллионов гривен.



«Эти решения действуют с 24 февраля этого года, с дня, когда Российская Федерация начала полномасштабную войну против нашего государства», — добавил премьер-министр.