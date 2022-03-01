Прокурор Международного суда инициировал расследование по вторжению РФ в Украину

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению России в Украину. Соответствующее заявление прокурора опубликовано на сайте Международного суда.



«Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию в мой офис. Но я дважды воспользовался своими прерогативами», — сообщил Хан.



Первая декларация, поданная правительством Украины, признала юрисдикцию МКС по поводу возможных преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.



Вторая декларация продлила этот период на открытой основе, чтобы охватить продолжающиеся преступления.



«Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества», — написал прокурор.



Карим Хан поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Следующим шагом является продолжение поиска и получения разрешения от Палаты на открытие расследования.

Международный уголовный суд расследует и, при необходимости, судит обвиняемых в тяжких преступлениях, таких как геноцид, военные преступления, преступления против человечества.



По оперативным данным министерства здравоохранения, с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 352 мирных граждан, из них 16 – дети.