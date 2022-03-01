70 украинских бойцов погибли при обстрелах россиянами воинской части в Ахтырке

Последствия обстрелов воинской части в Ахтырке. Фото: Сумская ОВГА

На Сумщине российские оккупанты несколько дней обстреливали город Ахтырка из артиллерии. Воинская часть, расположенная здесь, оказывала сопротивление, и россияне особенно яростно вели по ней огонь.



При обстрелах воинской части погибли 70 человек, сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, еще не все тела погибших достали из-под завалов зданий.



«Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы», — написал Живицкий в своем телеграм-канале и опубликовал фото последствий обстрелов.



Он сообщил, что сейчас готовят места на кладбище — под 70 умерших украинских бойцов. Их данные уточняют и готовят.

«Но враг тоже получает по заслуге. Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой», — добавил глава ОВГА.