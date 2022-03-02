От ракетного удара по центру Харькова пострадали здания мэрии, Дворца труда и многоэтажки

Российские войска совершили очередной ракетный обстрел центра Харькова. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«Только что ракеты попали в центральную часть города. В частности, в здания городского совета, Дворца труда, многоэтажные жилые дома», — сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.



По его словам, спасатели на месте, они обследуют каждый дом и выводят на улицу людей.



«Поступила информация, что в доме находится маленький ребенок, которому нужна помощь», — отметил Василенко.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Сегодня утром, 2 марта, российская армия ударила по району, где находятся облуправления полиции, СБУ и Харьковский национальный университет имени Каразина.