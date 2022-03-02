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Атаковать тылы: У Зеленского призвали к тотальному сопротивлению оккупантам

02 марта 2022, 17:30

Атаковать тылы: У Зеленского призвали к тотальному сопротивлению оккупантам

Мужчин на оккупированных российскими войсками территориях призывают оказывать тотальное сопротивление и уничтожать тылы врага. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге.

«Значительная часть нашей территории занята российскими оккупантами. Мы призываем вас начать оказывать противнику на оккупированных территориях тотальное народное сопротивление. Примеры такого сопротивления нам успешно демонстрируют сегодня Конотоп, Мелитополь и другие города, в которых оно уже началось», — сказал он.

Арестович пояснил, что мужчины с оружием и боевым опытом в первую очередь могут атаковать тыловые колонны оккупантов.

«Танковый батальон, упершись в наши позиции, не до конца теряет боеспособность. Но если мы остановим или уничтожим тыловые колонны, которые везут к этом танковому батальону боеприпасы и топливо, то батальон становится небоеспособным полностью. Атаковать партизанам тыловые колонны намного проще, они хуже охраняются, они не бронированные. Их охраняют тыловики, которые не имеют опыта боевых действий, и, как показывает опыт, сдаются даже при первых признаках нападения. Даже простые средства позволяют заблокировать дорогу деревьями или баррикадами, заблокировать или сжечь колонну и взять пленных», — сказал Арестович.

По его словам, если действовать таким образом, наступление завершится в течение 2-3 дней.

«Собирайтесь вокруг тех, кто имеет боевой опыт. Слабой частью российской армии является тыл. Если мы его сейчас сожжем, то наступление закончится в течение 2-3 суток. Что касается гражданских лиц, которые не готовы нападать на тыловые колонны, вы можете их блокировать. Стройте баррикады, проводите митинги с украинскими флагами, выкладывайте материалы в сеть, забрасывайте материалами зарубежные СМИ», — добавил советник главы Офиса президента.

Он также уточнил, что это руководство к действию относится только к тем территориям, которые оккупированы российскими войсками.

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