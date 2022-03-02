Жители Баштанки взяли в плен российских военных и захватили комплекс «Панцирь-С»

Жители Баштанки на Николаевщине нанесли серьезный урон оккупантам. Фото: Facebook Юрия Луценко.

Жители города Баштанка Николаевской области захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и взяли в плен нескольких оккупантов. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, в Баштанке, Снигировке и других населенных пунктах в этом районе велись серьезные боевые действия. Украинские военные уничтожили часть техники армии РФ, другую просто останавливали люди в селах.



«Я восхищен и горжусь каждым! Наши люди перегородили путь технике. Голыми руками останавливали! В Баштанке и Снигиревке гражданские взяли в плен и разоружили русских военных! Орки от них бежали конно-пешим способом, побросали технику, жгли ее», — написал Ким.

Все населенные пункты остаются под контролем ВСУ и сил территориальной обороны.

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил случай захвата вражеского «Панциря-С».



«Сегодня колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хваленый комплекс „Панцирь-С“ стоимостью в 15 миллионов долларов. „Народ-победитель“ разбегался по украинским полям как крысы», — написал он.



«Сначала тероборона пожгла технику, затем в полях насыпали самолеты и вертолеты ВСУ. Местный полицейский насчитал 116 единиц подбитой техники. Казаки с охотничьим оружием добивали ордынцев по зарослям до ночи. А у местной терробороны теперь есть свои БТРы», — написал бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее Ким заявил, что жители области, которые будут уничтожать военную технику россиян, получат денежное вознаграждение в размере $1 000.