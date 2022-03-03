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Прогоним с позором: Зеленский заявил, что если россияне и зашли, то временно

03 марта 2022, 02:13

Прогоним с позором: Зеленский заявил, что если россияне и зашли, то временно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска оккупантов, если и заняли какой-то населенный пункт, — то это временно, и с позором они будут изгнаны. Об этом он сказал на брифинге вечером 2 марта.

«Если они куда-нибудь и зашли, то только временно. Прогоним с позором, как поступают те простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой», — заявил президент.

Зеленский также заявил, что российские оккупанты не смогут ничего получить в Украине и никогда никого не покорят.

«Даже если они могут нагнать больше техники и больше людей, это ничего не изменит. Куда бы они не зашли — их всюду уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты. Оккупанты получают от украинцев только одно — отпор, лютый отпор», — подчеркнул Зеленский.

 

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