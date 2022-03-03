Это уже не армия – это обычные трусы и террористы. Резников – об оккупантах

Российские оккупанты испугались позорного поражения, а потому решили совершать преступления против человечности. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



«Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе? Оказалось — 168. 168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил — это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим. Сегодня таких — почти 90%. Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования. Это самоотверженность каждого из вас», — написал он.



Отдельно Резников отметил глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой.



«Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев — это форпосты Европы», — подчеркнул он.



По словам министра, украинская армия уже уничтожила тысячи оккупантов и столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств.



«Возможности наших Вооруженных сил растут, поступает помощь. На многих участках блестяще проявили себя бойцы теробороны. Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия — все доказывают, что украинцы — самые лучшие», — заявил он.

По мнению Резникова, оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности.

«Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия — это обычные трусы и террористы. Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боли. Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим», — подытожил глава Минобороны.

После обращения 39 государств-членов Международного уголовного суда в Гааге начинается полномасштабное расследование преступлений, связанных с военной агрессией РФ против Украины. Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.