Международный суд в Гааге начал расследование преступлений РФ в войне против Украине

После обращения 39 государств-членов Международного уголовного суда в Гааге начинается полномасштабное расследование преступлений, связанных с военной агрессией РФ против Украины. Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

В распространенном судом сообщении Хан отметил, что «уведомил Президиум суда о решении немедленно начать активное расследование ситуации».

«Во время предварительного изучения ситуации в Украине мое Управление уже нашло разумные основания считать, что были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, и определило возможные дела, которые могут быть признаны приемлемыми. Наша работа по сбору доказательств уже началась», —отметил Хан.

Генеральная Ассамблея ООН 2 марта проголосовала за резолюцию, в которой осудила вторжение России в Украину. Принятие резолюции поддержала 141 страна, пять стран выступили против, а 35 стран воздержались.

В тексте резолюции ООН требует от России немедленно и безоговорочно вывести все военные силы из Украины в пределах ее международно признанных границ.