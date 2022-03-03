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Зеленский — России: Вы возместите нам все

03 марта 2022, 12:21

Зеленский — России: Вы возместите нам все

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины восстановят разрушенные дома и инфраструктурупосле завершения войны, в частности, за счет репараций от России.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слово репарация и контрибуция". Вы возместите все, все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме», — сказал президент в видеообращении сегодня.

Зеленский добавил, что «погибших мы не забудем».

«Вы пришли разрушать наши города, уничтожать наших людей, забирать у нас все, что нам так дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды, вы оставляете нас без лекарств, вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию. Нет такого оружия, которое вы не использовали против нас, против свободных граждан Украины. А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что собираетесь послать в Украину так называемые гуманитарные колонны. Запомните, безбожники, когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться», — добавил он.

Также Зеленский полагает, что ракетно-бомбовые удары России по украинским городам — это признание, что не смогли сделать ничего существенного на земле.

«Все линии нашей обороны — сохранены. Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены. Они обречены. Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона. Херсон, Изюм — все другие города, по которым они били с воздуха, ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону», — сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне «хотят разрушить Одессу», «но увидят только дно Черного моря». Также он напомнил, то мишенью России стал Успенский собор в Харькове.

«Одна из древнейших православных достопримечательностей города. Во время войны собор это укрытие для харьковчан. Свято место. Теперь — избитое войной», — подчеркнул президент.

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