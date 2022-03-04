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Ночью войска РФ обстреляли Запорожскую АЭС. Начался пожар, к утру его потушили

04 марта 2022, 07:45

Ночью войска РФ обстреляли Запорожскую АЭС. Начался пожар, к утру его потушили

Российские войска в ночь на 4 марта обстреляли один из энергоблоков Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, там возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Сначала там рассказали, что российская техника начала вести огонь по ЗАЭС: «Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей АЭС Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по энергоблокам Запорожской АЭС».

А затем на станции уточнили, что в результате обстрелов там возник пожар. Загорелся учебно-тренировочный комплекс.


На АЭС отключили третий энергоблок от единой энергосистемы – работает только четвертый.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире украинских телеканалов сообщил, что бои в районе атомной электростанции прекратились с 3 часов ночи. До этого АЭС в течение нескольких часов подвергалась обстрелу.

Сначала российские военные не пускали спасателей. Подразделения ГСЧС смогли приступить к тушению только спустя несколько часов.  

В 6:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС был ликвидирован, сообщили в ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

Изменений радиационного фона на Запорожской АЭС на текущее время не зафиксировано. Основное оборудование и энергоблоки АЭС сохраняют целостность, сообщили в Госатомрегулировании. Повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока № 1 не влияют на его безопасность.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить применение силы на Запорожской АЭС и предупредило о серьезной опасности в случае удара реакторов. Президент Владимир Зеленский ночью записал экстренное видеообращение, в котором заявил, что «государство-агрессор прибегло к атомному террору».

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