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В Харьковской области от обстрелов оккупантов погибли 188 человек, среди них пятеро детей

04 марта 2022, 21:05

В Харьковской области от обстрелов оккупантов погибли 188 человек, среди них пятеро детей

С начала российского вторжения в Украину в результате обстрелов в Харьковской области погибли 188 человек, среди которых 122 гражданских, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает Национальная полиция.

«По состоянию на 18:00 4 марта от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 188 человек, среди которых 122 гражданских гражданина, в том числе пятеро детей. Ранены во время артобстрелов 394 человека, из которых 290 — гражданские», — говорится в сообщении.

С 24 февраля при защите Харьковской области от нападения вражеских войск, погибли 35 военных ВС Украины, 4 полицейских, 6 нацгвардейцев, 4 сотрудника Госпогранслужбы, 2 — Харьковского национального университета воздушных сил, один сотрудник СБУ и 14 бойцов территориальной обороны.

За это время были задержаны 12 российских военнослужащих, два пособника ДРГ, один подозреваемый в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

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