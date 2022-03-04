В Харьковской области от обстрелов оккупантов погибли 188 человек, среди них пятеро детей

С начала российского вторжения в Украину в результате обстрелов в Харьковской области погибли 188 человек, среди которых 122 гражданских, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает Национальная полиция.



«По состоянию на 18:00 4 марта от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 188 человек, среди которых 122 гражданских гражданина, в том числе пятеро детей. Ранены во время артобстрелов 394 человека, из которых 290 — гражданские», — говорится в сообщении.



С 24 февраля при защите Харьковской области от нападения вражеских войск, погибли 35 военных ВС Украины, 4 полицейских, 6 нацгвардейцев, 4 сотрудника Госпогранслужбы, 2 — Харьковского национального университета воздушных сил, один сотрудник СБУ и 14 бойцов территориальной обороны.



За это время были задержаны 12 российских военнослужащих, два пособника ДРГ, один подозреваемый в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.