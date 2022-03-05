Помощника нардепа от ОПЗЖ задержали по подозрению в госизмене

Помощник-консультант народного депутата от фракции ОПЗЖ задержан по подозрению в государственной измене. Его подозревают в передаче ФСБ России сведений об обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022-го передавал сотрудникам ФСБ РФ аналитические отчеты об экономическом, государственном и общественном положении в Украине, взаимоотношениях между фракциями в Верховной Раде, а также финансовой и оборонной помощи, предоставленной Украине западными партнерами. Помощник нардепа прилагал к материалам отчеты Министерства обороны Украины, которые предоставлялись на запросы народных депутатов.



За свои услуги, по данным правоохранителей, подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около 80 тыс. долларов США. Он задержан и взят под стражу.



По информации «Украинской правды», народный депутат, которому помогал задержанный консультант, входит во фракцию ОПЗЖ.