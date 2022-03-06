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Зеленский снова призвал Запад закрыть небо над Украиной

06 марта 2022, 15:01

Зеленский снова призвал Запад закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к западным политикам с призывом закрыть небо над Украиной и помочь стране защищаться в воздухе.

«Мы повторяем каждый день – закройте небо над Украиной! Закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех этих террористов. Создайте гуманитарную воздушную зону. Без ракет. Без авиабомб. Мы – люди, и это ваше гуманитарное обязательство защищать нас, защищать людей. И вы это можете», – заявил Зеленский в экстренном видеообращении после информации о ракетном ударе по Виннице.

Если этого не происходит, вывод один, считает президент: «вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали».

Зеленский подчеркнул, что это ответственность мировых политиков.

Глава государства сказал, что накануне данного видеообращения ему доложили о ракетном ударе РФ в Виннице.

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