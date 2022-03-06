РФ обстреляла институт с опытной ядерной установкой в Харькове

Российские военные обстреляли из «Градов» территорию Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (НУЦ ХФТИ), где находится опытная ядерная установка. Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.



«В НУЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе», – говорится в сообщении.



По информации УСБУ, следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры открыто уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).