Президент России Владимир Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР» Владимиру Жоге «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в сообщении.

В Волновахе 5 марта был убит один из полевых командиров группировки «ДНР» Владимир Жога с позывным «Воха». Он командовал отдельным разведывательным батальоном «Спарта», сменив на этом посту убитого в 2016 году Арсена Павлова («Моторолу»).



Глава «ДНР» Денис Пушилин также подписал «указ» о присвоении Владимиру Жоге звания «героя Донецкой народной республики» посмертно.