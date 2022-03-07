Украина отказалась от предложенных Россией гуманитарных коридоров в РФ и Беларусь

Украинская сторона отказалась от гуманитарных коридоров эвакуации мирных жителей, предложенных Россией. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Отвечая на предложение РФ об открытии гумкоридоров для эвакуации украинцев на территорию Беларуси и России, Верещук сказала: "Утром появилась информация, что РФ якобы "в гуманных целях" открывает гуманитарные коридоры и режим прекращения огня начинается с 10 утра. Это неприемлимый вариант открытия гуманитарных коридоров".



Сегодня ранее Москва сообщила, что по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину вооруженные силы России должны с 10:00 объявить режим тишины и открыть гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум.