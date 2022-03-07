Зеленский анонсировал пакет помощи бизнесу во время действия военного положения

Украинское правительство работает над пакетом помощи бизнесу на период действия военного положения и еще на год после его завершения. Предусматривается, в частности, освобождение ФОПов первой и второй групп от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.



ФОПы первой и второй групп будут освобождены от уплаты ЕСВ. Предприятия и ФОПы третьей группы также будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований, в том числе территориальной обороны.



На всех территориях, где ведутся боевые действия, временно отменяется налог на землю и арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности.



Все налоговые льготы вводятся на время военного положения и на первый год после его завершения.



Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить.