Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ирпень, Буча, Гостомель. В пригороде Киева — гуманитарная катастрофа

08 марта 2022, 14:35

Ирпень, Буча, Гостомель. В пригороде Киева — гуманитарная катастрофа

В населенных пунктах на северо-западе от Киева происходит гуманитарная катастрофа. Об этом рассказал бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который до войны считался «теневым хозяином» города.

Он отметил, что Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка полностью захвачены войсками РФ, которые не позволяют местным жителям выходить из дома. Иногда жилые дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия.

За Ирпень ведутся бои, проводится автобусная эвакуция мирных жителей через разрушенный мост возле Романовки в сторону столицы.

Войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать. Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты. Мэру Ирпеня россияне угрожали убийством и предлагали сдать город. Как подчеркнул Карплюк, Ирпень не сдается.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.

В Буче 7 марта был взорван институт стекловолокна. Испарения ацетона и диугих химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловской Рубежовки, отметил Карплюк.

Он добавил, что во всем пригороде – трупы в подвалах и на улицах, россияне не позволяют забирать тела даже «Красному кресту», обстреливают автомобили гуманитарной помощи.

В этой связи он призвал мировое сообщество обратить внимание на происходящее.

Отметим, что в эти населенные пункты перехало много переселенцев с Донбасса после начала российской агрессии в 2014 году.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Ирпень Буча Гостомель
Прочее
Ирпень

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
14:35
Ирпень, Буча, Гостомель. В пригороде Киева — гуманитарная катастрофа
14:18
ООН: Из Украины за 12 дней войны выехали более двух миллионов человек
14:10
Эвакуацию из Сум приостанавливали из-за обстрелов
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
13:09
На Луганщине частично или полностью обесточено 36 населенных пунктов, почти - 30 без газа
12:54
Штаб ООС: Гуманитарный коридор из Мариуполя открыть не удалось, российские войска снова атаковали
12:22
Зеленский: В Мариуполе от обезвоживания умер ребенок
11:14
Зеленский: Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
10:27
Янукович написал письмо Зеленскому, в котором предложил сдаться
10:16
Украина объявила о гумкоридоре из Сум в Полтаву, но эвакуацию может сорвать Россия
09:56
В Луганской области ночью оккупанты обстреляли жилые дома, садик и интернат
09:39
Грабежи, насилие, пропаганда. В Генштабе ВСУ рассказали, чем занимается РФ на захваченных территориях
08:22
Минимум 18 человек погибли, включая двух детей, в результате удара по Сумам
06:51
Блокадный Мариуполь показали изнутри
23:31
Народный депутат задержан при попытке пересечь границу с Польшей
все новости
ВИДЕО
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
07 марта, 21:20
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
06 марта, 20:15
Российский истребитель сбит под Харьковом
06 марта, 18:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция