В населенных пунктах на северо-западе от Киева происходит гуманитарная катастрофа. Об этом рассказал бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который до войны считался «теневым хозяином» города.



Он отметил, что Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка полностью захвачены войсками РФ, которые не позволяют местным жителям выходить из дома. Иногда жилые дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия.



За Ирпень ведутся бои, проводится автобусная эвакуция мирных жителей через разрушенный мост возле Романовки в сторону столицы.



Войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать. Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты. Мэру Ирпеня россияне угрожали убийством и предлагали сдать город. Как подчеркнул Карплюк, Ирпень не сдается.



Во всех вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.



В Буче 7 марта был взорван институт стекловолокна. Испарения ацетона и диугих химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловской Рубежовки, отметил Карплюк.



Он добавил, что во всем пригороде – трупы в подвалах и на улицах, россияне не позволяют забирать тела даже «Красному кресту», обстреливают автомобили гуманитарной помощи.



В этой связи он призвал мировое сообщество обратить внимание на происходящее.

Отметим, что в эти населенные пункты перехало много переселенцев с Донбасса после начала российской агрессии в 2014 году.



Смотрите также: