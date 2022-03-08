Байден объявил о запрете импорта в США российской нефти, газа и угля

Президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти, газа и угля, передает CNN.



Он сказал, что запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Соединенные Штаты будет иметь свою цену в стране, но законодатели едины в своих действиях.



«Здесь, в Соединенных Штатах, также будет своя цена. Я сказал, что с самого начала буду говорить с американским народом, и когда я впервые говорил об этом, я сказал, что защита свободы будет стоить, это будет стоить и нам, в Соединенных Штатах. Это понимают и республиканцы, и демократы. И республиканцы, и демократы одинаково понимают, что мы должны это сделать», — сказал президент из Белого дома.



Он также отметил, что США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 1 миллиарда долларов.



«Мы также оказываем гуманитарную помощь украинскому народу», — добавил Байден.

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