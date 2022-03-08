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Элита США просит Байдена ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной

08 марта 2022, 17:35

Элита США просит Байдена ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной

Внешнеполитическая элита США обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной для прикрытия гуманитарных коридоров, пишет Politico.

Как сообщает издание, группа из 27 внешнеполитических тяжеловесов подписала открытое письмо Байдену с призывом ввести ограниченную бесполетную зону. Кампанию возглавляет соучредитель Фонда США-Украина Роберт Макконнелл.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что они не одобрят нападения России на гражданские районы», — говорится в письме.

Подписанты отмечают, что этот шаг может стать «попыткой ответить на мучающий многих на Западе вопрос о желании что-то сделать с развязанной президентом РФ Владимиром Путиным гуманитарной катастрофой, не перерастая в потенциальный ядерный конфликт». Они подчеркивают, что описанное ими предложение касается исключительно защиты гражданских лиц и укрепления гуманитарных коридоров, которые, как утверждает Путин, он поддерживает.

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