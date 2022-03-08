Российские войска обстреляли «Градами» гуманитарный конвой, который ехал в Мариуполь

Вечером 8 марта российские оккупанты обстреляли из «Градов» конвой с гуманитарной помощью для жителей Мариуполя. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



«Жертв нет, сам груз не пострадал. Пока он двигается на безопасную стоянку, но сегодня доехать до Мариуполя не успеет. Никакого даже намека на "зеленый коридор". Никакого намека на режим тишины. Очередная ловушка», — отметил Андрющенко.



По его словам, авианалет и прицельная бомбардировка офиса «Красного Креста» — не совпадение. Место прибытия гумконвоя сознательно было засекречено, поэтому оккупанты вполне логично решили, что он поедет на склады «Красного Креста».



«Над проведением гумконвоя работает сверхбольшая команда от главы Донецкой ВГА и мэра до людей на местах, ведущих конвой по тропинкам в обход оккупантов. Взорванная инфраструктура усложняет движение, но мы не теряем надежду», — добавил советник мэра Мариуполя.