Эвакуация из Изюма не началась из-за обстрелов - облгосадминистрация

Несмотря на обязательства российской стороны прекратить огонь для эвакуации населения в городе Лозовая в окрестностях города Изюм Харьковской области продолжаются взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. Сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются в окрестностях. Несмотря на обязательства российской стороны, продолжаются обстрелы», - сообщил он.



По его словам, сейчас проходят переговоры при посредничестве Красного Креста.



Ранее 9 марта вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о достигнутом с РФ согласовании маршрутов эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, в том числе из Изюма в Лозовую, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду.