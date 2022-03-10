Мариуполь заблокирован для эвакуации – гуманитарный груз вернулся в Запорожье

Мариуполь до сих пор заблокирован для эвакуации людей, гуманитарный груз вернулся в Запорожье. Об этом в телеэфире сказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.



«Есть надежда, что сегодня будет несколько лучше, однако Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации людей, и для гуманитарного груза. Там сейчас идут бои между Орехово и Пологи, наш гуманитарный груз вновь вернулся в Запорожье, это уже четвертый день, когда мы не можем довезти воду, необходимые лекарства, и продукты», - сказала она.



По данным Верещук, немного лучше на Киевском направлении - Буча, Ирпень, Гостомель.



«В этом случае мы имеем возможность пока вывозить, но ситуация очень неуверенная. Поэтому если есть возможность, вы получили уведомление о возможной эвакуации - не медлите, выходите, и если есть такая возможность – эвакуируйтесь», - призвала Верещук жителей населенных пунктов под Киевом.



Сегодня снова были открыли гуманитарные коридоры из Мариуполя, Волновахи, Изюма, Сум, Тростянца и Краснополья и ряда городов вблизи столицы – Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля. Однако, по словам советника главы МВД Вадим Денисенко отметил, что на данный момент гуманитарные коридоры работают только в Сумской области.