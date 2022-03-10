Россия сбросила на Чернигов запрещенные бомбы ►

Российская авиация бомбит Чернигов зажигательными авиабомбами, что прямо запрещено международным правом. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.



Расследователи изучили видео ГСЧС Украины, на котором спасатели разминируют неразорвавшиеся боеприпасы в Чернигове, и опознали осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу ОФЗАБ-500. Бомбы ОФЗАБ-500 уже наблюдали в Чернигове ранее — после сбития 5 марта российского Су-34. Однако в тот раз бомбы могли упасть вместе с самолетом.



В этот же раз на одной из фотографий ГСЧС видны обломки сработавшей ОФЗАБ-500, что практически не оставляет сомнений, что эта авиабомба с зажигательным действием использовалась для бомбардировки Чернигова.







Эксперты отмечают, что с точки зрения международного права совершенно не важно, был ли удар нанесен по военному или гражданскому объекту. Статья 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия прямо запрещает использование зажигательных боеприпасов, доставляемых по воздуху, по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения.