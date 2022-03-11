«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►

Почему сейчас все в мире только и делают, что говорят об Украине. А где же вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс? Это, пожалуй, самая главная манипуляция Кремля. Чтобы защитить свою территорию и своих граждан Украина в 2014 году объявила Антитеррористическую операцию, когда Россия уже поставляла тяжелое вооружение боевикам. После нескольких крупных сражений были подписаны «Минские соглашения», по которым контроль над этим регионом должна была вернуть Украина. Но все 8 лет он оставался оккупированным.



Уже тогда весь мир стал реагировать на это и ввел санкции, об этом не переставали говорить в украинских и мировых медиа, волонтерские организации занимались помощью мирным. Россия отрезала жителей Донбасса от помощи Украины и обвинила в этом... украинские власти — это искажение реальности. Позже там и вовсе закрыли КПВВ и не давали людям перемещаться за выплатами и другими услугами.



Гибель стариков, женщин, детей на Донбассе, с какой бы стороны это не произошло — это было и есть трагедией для всей Украины. Мы лишь просили уйти Россию из нашего дома, в который она принесла этот хаос. Но не путем нападения. Украинская сторона все это время добивалась мирного урегулирования с помощью дипломатии, чтобы Донецк и Луганск смогли жить спокойно, без военных на улицах.



«Новости Донбасса» решили разобраться, что не так с кремлевким утверждением.