Часть Луганщины без света, газа, отопления и воды из-за обстрелов

Ряд населённых пунктов в Луганской области остались без света, газа, отопления и воды вследствие обстрелов оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



«В результате боевых действий повреждены газопроводы разных диаметров и разного давления или закрыты задвижки на выходе из ГРС. Без газоснабжения 23 населенных пункта полностью и 7 частично, в общей сложности около 35 000 абонентов. По состоянию на 8:00 12 марта обесточены 34 населенных пункта, из них 22 полностью, 12 частично. 84 873 потребителя находятся без электроэнергии, отключены 523 трансформаторные подстанции», — сообщил он.



Кроме того, в Северодонецке отключено теплоснабжение 180 многоквартирных домов из-за повреждения котельной КП «Северодонецктеплокоммунэнерго».



Также поступают сообщения о порывах внутридомовых сетей многоквартирных домов, услугу централизованного теплоснабжения которым предоставляет АО «Северодонецка ТЭЦ».



В Лисичанске в связи с отсутствием электро- и водоснабжения приостановлена ​​работа 11 котельных КП «Лисичансктеплосеть».