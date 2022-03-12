ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»

Украинские войска покинули Волноваху, город оккупирован российскими силами. Эту информацию подтвердил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.
По его словам, сейчас бои идут на окраине города. Большинство жителей эвакуировано силами военно-гражданской администрации и ГСЧС.
Накануне группировка «ДНР» заявила о взятии Волновахи под свой контроль.
Город значительно пострадал от бомбежек со стороны российских войск и сепаратистов.