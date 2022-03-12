Зеленский считает, что его встреча с Путиным должна пройти в Иерусалиме

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, которому предложил организовать в Иерусалиме переговоры лидеров Украины и РФ.



«Мы говорили с Беннетом. Я и ему говорил, что считаю неправильным, неконструктивным встречаться в Украине, в России и Беларуси. Это не те точки, где мы сможем найти понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а про встречу лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и особенно Иерусалим? Я считаю, да», — сказал Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ в Киеве в субботу.



По мнению президента, Бенет может сыграть важную роль при посредничестве в украино-российских переговорах, а Израиль должен стать одной из стран-гарантов безопасности для Украины.



«Прежде всего потому, что Израиль важная страна. В ней много истории и параллелей. В ней большая миграция евреев с Украины, России ... Я думаю, что исторически — очень неплохо иметь такое посредничество», — отметил Зеленский.