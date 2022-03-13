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Подоляк: Украина и Россия приблизились к компромиссу и готовят мирное соглашение

13 марта 2022, 11:55

Подоляк: Украина и Россия приблизились к компромиссу и готовят мирное соглашение

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия и Украина приблизились к компромиссу в переговорном процессе. Кроме этого, он считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти, когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а переговорщики и главы МИДов двух стран закончат свою работу.

Об этом Подоляк сказал в интервью «Коммерсанту».

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина», — заявил он.

По словам Подоляка, стороны проводят постоянные видеовстречи, также для переговорного процесса созданы рабочие группы — стороны «начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы». Он отметил, что на данный момент рабочие группы занимаются юридическим урегулированием итоговых документов. Также Россия и Украина договорились не разглашать информацию, пока не будут согласованы позиции по ключевым вопросам.

Подоляк уточнил, что стороны обсуждают условия прекращения огня, вопрос возмещения ущерба за разрушенную инфраструктуру Украины, процесс выхода российских войск с территории страны и условия мирного соглашения.

Ключевым пунктом мирного соглашения является вопрос гарантий безопасности для России и Украины.

Подоляк анонсировал четвертый раунд переговоров в ближайшее время.

Три раунда переговоров между Украиной и Россией прошли 28 февраля, 3 и 7 марта. По их результатам стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

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