В Мариуполе 2187 человек погибли в результате агрессии России

С начала развязанной Россией войны против Украины в блокадном Мариуполе погибли уже 2187 человек. Такие данные приводит городской совет.



«Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, месяцам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть жизнь мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России», — говорится в сообщении горсовета.



Там отметили, что каждый день Мариуполь страдает от авианалетов со стороны российских сил. «За 24 часа не менее 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь», — рассказали в мэрии.



Там указали, что именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тысяч мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. «Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО — это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине», — резюмировали в горсовете.