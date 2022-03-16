Зеленский призвал конгрессменов США одобрить поставки ПВО для защиты от росавиации

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед Конгрессом США попросил предоставить Украине системы противовоздушной обороны в качестве альтернативы закрытию украинского неба силами НАТО.



Он отметил, что создание бесполетной зоны — это спасение жизни людей.



«Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы прицельнее убивать. Это террор, которого Европа не видела уже 80 лет!» — сообщил президент.



«Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. С-300 и другие аналогичные системы. Вы знаете, насколько многое зависит на поле боя от способности применять авиацию. Мощную авиацию. Для защиты собственных людей. Своей свободы. Своей земли. Самолеты, которые могут помочь Украине. Которые могут помочь Европе. И вы знаете, что они есть. Но на земле. Не в украинском небе. Не защищают наших людей. "Я мечтаю", — эти слова известны каждому из вас. Сегодня я могу сказать: у меня есть потребность. Потребность в защите нашего неба. Потребность в вашем решении. В вашей помощи. И это будет означать ровно то же самое. То же, что вы чувствуете. Когда слышите: I have a dream», — добавил Зеленский.