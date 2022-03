Financial Times: Украина и Россия пришли к предварительному мирному соглашению

Делегации Украины и России пришли к предварительному мирному соглашению, которое якобы будет состоять из 15 пунктов. Об этом, ссылаясь на слова трех человек, участвовавших в переговора пишет Financial Times.



Согласно плану, Россия выводит свои войска из оккупированных после 24 февраля 2022 года украинских территорий. В то же время Украина провозглашает нейтралитет и отказ от амбиций о вступлении в НАТО и сокращении войск. Все это, по словам собеседников, в обмен на защиту со стороны США, Турции и Соединенного Королевства.



Советник президента Украины Михаил Подоляк рассказал Financial Times, что любое соглашение предусматривает вывод войск Российской Федерации из территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Украина также сохранит свои вооруженные силы, но обяжется оставаться за пределами каких-либо военных альянсов и не размещать иностранные военные базы на своей территории.



Двое из участников переговоров заявили FT, что предполагаемая сделка также якобы усиливает статус русского языка в Украине, хотя украинский - единственный официальный. Между тем, издание не уточняет, кто эти переговорщики, - россияне или украинцы.



Михаил Подоляк добавил, что любые гуманитарные вопросы, в частности, языка, рассматриваются исключительно с точки зрения государственных интересов Украины.



Наибольшей проблемой переговоров остается статус временно оккупированных в 2014 году территорий Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Конгрессом США предложил создать Альянс U-24 «Объединенные ради мира» (United for Peace) для оказания помощи и спасения жизни в Украине.