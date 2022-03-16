Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Из Мариуполя удается выехать гражданским. Но одну из колонн обстреляли.
- Россия начала обстреливать Мариуполь ракетами с моря.
- Объявлен сбор данных людей пропавших без вести в Мариуполе.
- При эвакуации людей из Изюма Харьковской области был расстрелян автобус.
- В Луганской области ситуация ухудшается.
- В Макеевке упал очередной обломок ракеты комплекса Точка-У.
- Украина и Россия разработали мирный план из 15 пунктов.