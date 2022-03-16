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Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►

16 марта 2022, 23:15

Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Из Мариуполя удается выехать гражданским. Но одну из колонн обстреляли.
  • Россия начала обстреливать Мариуполь ракетами с моря.
  • Объявлен сбор данных людей пропавших без вести в Мариуполе.
  • При эвакуации людей из Изюма Харьковской области был расстрелян автобус.
  • В Луганской области ситуация ухудшается.
  • В Макеевке упал очередной обломок ракеты комплекса Точка-У.
  • Украина и Россия разработали мирный план из 15 пунктов.

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