Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Из Мариуполя удается выехать гражданским. Но одну из колонн обстреляли.

Россия начала обстреливать Мариуполь ракетами с моря.

Объявлен сбор данных людей пропавших без вести в Мариуполе.

При эвакуации людей из Изюма Харьковской области был расстрелян автобус.

В Луганской области ситуация ухудшается.

В Макеевке упал очередной обломок ракеты комплекса Точка-У.

Украина и Россия разработали мирный план из 15 пунктов.