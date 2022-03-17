В Чернигове за сутки в ходе обстрелов погибли 53 человека

53 человека погибли в среду вследствие обстрелов Чернигова российскими войсками. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



«Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступили 53 тела наших граждан, которые погибли, которые были убиты российским агрессором. И за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать», - сказал Чаус в видеообращении.



При этом оккупационные войска в сам Чернигов не прорывались, подчеркнул глава обладминистрации.



Глава обладминистрации сообщил, что в городе есть проблемы с энерго-, водо-, газо- и теплоснабжением. Аварийные бригады и спасатели «под обстрелами ежечасно пытаются ремонтировать дыры в сетях».



Касательно открытия коридора для эвакуации жителей города, Чаус сообщил, что пока идут переговоры по этому вопросу.



По его словам, в подвалах все еще могут находиться люди без еды и питьевой воды, при этом Черниговской горсовет и волонтеры работают над продовольственным обеспечением людей, которые находятся в укрытиях, и призвал жителей города помогать с идентификацией проблемных укрытий.