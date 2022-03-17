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Генштаб ВСУ: Враг пытается выйти на границы Луганской и Донецкой областей

17 марта 2022, 12:50

Генштаб ВСУ: Враг пытается выйти на границы Луганской и Донецкой областей

Российская армия пытается продолжать стратегическую наступательную операцию против Украины и не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако безуспешно, заявили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты проводят наступательные действия.

«Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города). На Попаснянском и Волновахском направлениях провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Понес потери. Проводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов. На Мариупольском направлении продолжается штурм города», - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили, а на Южнобужском направлении проводили разведку и инженерное оборудование занимаемых позиций. Также были попытки проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взял под контроль н.п. Малая Шестерня.

«На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники», - подчеркивают в Генштабе.

Уточняется, что на Волынском направлении российские войска активно используют инфраструктуру Республики Беларусь для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения.

На Полесском направлении враг предпринимал попытки овладеть ранее занятыми рубежами, потерянными в результате успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины.

«Успеха на указанном направлении не имеет, несет потери. Пытается осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение», - говорится в сообщении штаба.

На Северном направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления.

На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не имели. Предпринимаются попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

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