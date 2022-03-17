На Луганщине с начала войны эвакуировали 11 тысяч человек

11 тысяч жителей Луганской области были эвакуированы за 21 день войны. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«За 21 день войны совместными усилиями Генерального Штаба ВСУ, Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных дел (OCHA), волонтеров и областной власти гуманитарными коридорами из Луганской области эвакуированы 11 тысяч человек в безопасные регионы страны», - написал он.



Гайдай отметил, что очередной гуманитарный коридор планируется на 20 марта.