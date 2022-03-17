Оккупанты похитили главу громады на Харьковщине

Российские оккупанты похитили главу Великобурлукской громады Харьковской области Виктора Терещенко. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



По его информации, чиновника похитили прямо с рабочего места.



«Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен мэра Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Виктора Николаевича похитили прямо с рабочего места. Это позорное преступление!», — написал Синегубов в Телеграм.



Напомним, что российские военные похитили мэров Скадовска и Мелитополя. Впоследствии мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из плена.