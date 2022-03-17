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МИД об отказе РФ выполнять приказ Гаагского трибунала: Москва должна отказаться от права вето в Совбезе ООН

17 марта 2022, 19:43

МИД об отказе РФ выполнять приказ Гаагского трибунала: Москва должна отказаться от права вето в Совбезе ООН

Россия должна отказаться от права вето в Совете безопасности ООН из-за отказа выполнять приказ Международного суда ООН о прекращении войны против Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой — продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего, права вето в Совбезе, а также иммунитетов», — сказал Николенко «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что приказ суда является обязательным к исполнению. «Утверждение российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его выполнять, ничтожны. Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свой приказ», — пояснил он.

Николенко подчеркнул, что несмотря на попытку свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа.

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